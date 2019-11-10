В Россия появился альянс по искусственному интеллекту

Среди них Сбербанк, Газпром нефть, Яндекс Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций. Куратором объединения стало Минэкономразвития.

Целью альянса является создание технологических компонентов, стимулирующих развитие решений в области искусственного интеллекта. Компании-участники будут проводить научные и экспертно-аналитические исследования, анализировать проблемы внедрения технологии и искать пути их решения.

Кроме того, альянс будет следить за выполнением национальной стратегии развития искусственного интеллекта, которую недавно утвердил президент России. Путин, к слову, считает, что страна может стать лидером в области создания и использования данной технологии. В задачи альянса также войдёт продвижение российской разработок в области искусственного интеллекта.