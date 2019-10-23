Наука и технологии
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В Россию привезут ядерные отходы из Европы
12 тысяч тонн
Российское отделение «Гринпис» сообщило, что в 2019 году в Россию возобновились поставки ядерных отходов из Германии. До 2022 планируют привезти 12 тысяч тонн.
Эти отходы образуются при обогащении урана для использования его в качестве топлива на АЭС. Такие работы выполняет компания Urenco. Именно она планирует отправить в Россию в 2019-2022 годах 12 тысяч тонн отходов. При этом, по данным «Гринпис», на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске уже поступило более 3,5 тысячи тонн.
Журналисты напоминают, что в 2009 году Urenco объявила о прекращении ввоза ядерных отходов в Россию. Данную практику запрещает российское законодательство. Но в законе есть одна лазейка: ввоз ядерных материалов допускается при условии дообогащения с последующим возвратом поставщику. Однако по информации «Гринписа», отходы после дообогащения до сих пор оставались в России.
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