В Россию привезут ядерные отходы из Европы

Эти отходы образуются при обогащении урана для использования его в качестве топлива на АЭС. Такие работы выполняет компания Urenco. Именно она планирует отправить в Россию в 2019-2022 годах 12 тысяч тонн отходов. При этом, по данным «Гринпис», на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске уже поступило более 3,5 тысячи тонн.

Журналисты напоминают, что в 2009 году Urenco объявила о прекращении ввоза ядерных отходов в Россию. Данную практику запрещает российское законодательство. Но в законе есть одна лазейка: ввоз ядерных материалов допускается при условии дообогащения с последующим возвратом поставщику. Однако по информации «Гринписа», отходы после дообогащения до сих пор оставались в России.