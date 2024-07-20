В «Ростехе» назвали число суперджетов в эксплуатации

Сегодня в эксплуатации находятся около 160 самолётов Sukhoi Superjet (SSJ) 100, и они показывают отличные результаты, несмотря на санкции. Эти самолёты уже перевезли около 50 миллионов пассажиров, и их регулярность на уровне 98% говорит о надёжности в работе, сообщают в госкорпорации «Ростех».

Техническое обслуживание и ремонт SSJ-100 проводят только сертифицированные организации, что обеспечивает высокое качество работ. В России действуют 16 таких специализированных центров, из которых 7 — это сервисные подразделения авиакомпаний, а 8 — независимые центры, не связанные с производителем или авиакомпаниями. Авиакомпании выбирают сервисные компании через конкурс, опираясь на список сертифицированных центров.

«Ростех» также активно работает над развитием своих сервисных возможностей и созданием отечественных аналогов для компонентов самолётов. Это помогает поддерживать устойчивую эксплуатацию парка и обеспечивает надёжное обслуживание всего флота SSJ-100.