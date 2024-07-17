Наука и технологии
Опубликовано 17 июля 2024, 13:14
1 мин.

В «Ростехе» раскрыли возможности бомбы ФАБ-3000

Передают СМИ
«Ростех» раскрыл возможности трехтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000. По данным госкорпорации, одна ФАБ-3000 может покрыть своим взрывом площадь, эквивалентную 11 футбольным полям, пишет РИА Новости. Ударная волна, возникающая при взрыве, достаточно мощная, чтобы уничтожить окопавшийся взводный опорный пункт ВСУ, говорится в сообщении.
В «Ростехе» раскрыли возможности бомбы ФАБ-3000
© Ferra

«Бомбы ФАБ-3000 имеют заряд взрывчатого вещества около полутора тонн. На практике это означает, что при взрыве создается ударная волна, позволяющая уничтожить цель типа взводного опорного пункта ВСУ с земляными укреплениями открытого типа», — пояснил представитель «Ростеха». В корпорации добавили, что бомба может покрыть 11 футбольных полей при условии отсутствия значительных препятствий для поражающего действия взрыва.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, демонстрирующий развертывание ФАБ-3000, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), в зоне проведения спецоперации. После сброса УМПК, закрепленный на бомбе, разворачивает крылья, направляя ее точно в цель. Модуль обеспечивает точную доставку того, что изначально было свободно падающим боеприпасом.