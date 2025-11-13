Наука и технологии
Опубликовано 13 ноября 2025, 19:45
1 мин.

В Ростовской области стартовал эксперимент по созданию искусственного чернозема

Успешен ли
В Ростовской области ученые Академии биологии и медицины им. Д. И. Ивановского начали эксперимент по восстановлению истощённых земель песчаного карьера и созданию плодородного слоя искусственного чернозема.
Цель эксперимента — разработать технологию, которая позволит восстанавливать плодородие даже на самых бедных почвах. Для этого на территории карьера заложены опытные делянки, где проверяются разные комбинации органических удобрений, мелиорантов и растений-сидератов. Учёные стремятся запустить естественные почвообразовательные процессы.

Специалисты отмечают, что создание плодородного слоя площадью 10−20 гектаров может занять 3−6 месяцев при достаточном финансировании. В дальнейшем технология будет адаптирована и для других типов почв.

Источник:Наука.рф
Автор:Максим Многословный
