В руки российских экспертов попали трофейные бронеавтомобили «Козак» и MaxxPro

Опубликовано 28 декабря 2024, 12:001 мин.
В руки российских экспертов попали трофейные бронеавтомобили «Козак» и MaxxProЧто удалось узнать
Российские военные эксперты провели испытания трофейных бронемашин, в том числе украинских «Козак-2» и «Варта», а также американской International MaxxPro Plus. Испытания проводили специалисты 21-го Научно-исследовательского испытательного института военной автомобильной техники, а о результатах рассказал российский журнал «Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России».
Эксперты оценивали мобильность, защиту, технологические характеристики, ремонтопригодность, транспортные возможности и общую безопасность машин. Хотя ни одна из зарубежных моделей не превзошла российские аналоги, испытатели выявили ряд преимуществ иностранных машин. Среди них — сдвижной люк наводчика, подвесные противоминные сиденья, пневматические механизмы дверей и дополнительная броня на MaxxPro Plus.
В целом, несмотря на то, что российские разработки остаются предпочтительными по результатам испытаний, некоторые элементы иностранных машин продемонстрировали полезные инновации, которые могут повлиять на будущие разработки.