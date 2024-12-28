В руки российских экспертов попали трофейные бронеавтомобили «Козак» и MaxxPro

Эксперты оценивали мобильность, защиту, технологические характеристики, ремонтопригодность, транспортные возможности и общую безопасность машин. Хотя ни одна из зарубежных моделей не превзошла российские аналоги, испытатели выявили ряд преимуществ иностранных машин. Среди них — сдвижной люк наводчика, подвесные противоминные сиденья, пневматические механизмы дверей и дополнительная броня на MaxxPro Plus.

В целом, несмотря на то, что российские разработки остаются предпочтительными по результатам испытаний, некоторые элементы иностранных машин продемонстрировали полезные инновации, которые могут повлиять на будущие разработки.