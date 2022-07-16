В руки российской армии попала американская система залпового огня HIMARS

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В руки российской армии попала американская система залпового огня HIMARSКаким образом - неизвестно
Американская реактивная система залпового огня High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) попала в распоряжение армии России, об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на Telegram-канал “Военкоры Русской Весны”.
Это подтвердили внутренние источники канала. Но он отмечает, что пока что нет информации, захвачена ли установка HIMARS в бою или “была продана коррумпированными украинскими военными”, однако известно, что установка уже находится на территории России.
“Военкоры Русской Весны” считают, что эта находка будет крайне полезна армии России.
Если HIMARS в исправном состоянии, то такая потеря может стать для США достаточно чувствительной. Изучение установки нашими оружейниками может не только применять американские технологии в своих наработках, но и позволит разрабатывать способы противодействия им.
Военкоры Русской Весны