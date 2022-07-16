В руки российской армии попала американская система залпового огня HIMARS

Это подтвердили внутренние источники канала. Но он отмечает, что пока что нет информации, захвачена ли установка HIMARS в бою или “была продана коррумпированными украинскими военными”, однако известно, что установка уже находится на территории России.

“Военкоры Русской Весны” считают, что эта находка будет крайне полезна армии России.