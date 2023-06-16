В рукописях 15 века нашли упоминания кроликов-убийц

Рукопись, авторство которой приписывается Ричарду Хиге, священнику и воспитателю, содержит юмористические стихи, шуточную проповедь и бурлескный романс. В одном из текстов, озаглавленном «Охота на зайца», есть краткое упоминание о кролике-убийце, напоминающее знаменитую сцену, изображенную на фасаде Нотр-Дама.

Хотя Уэйд признает, что нет конкретных доказательств, связывающих рукопись непосредственно с менестрелем, он считает, что это либо транскрипция живого выступления, либо копия из записей менестреля. Тексты демонстрируют оригинальность, местные ссылки и нацеленность на развлечение смешанной аудитории. Эта находка дает уникальную возможность заглянуть в средневековые юмористические и развлекательные практики, которые были в значительной степени утеряны для истории.