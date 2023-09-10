В Румынии найдены новые обломки «аналогичного российским» дрона

В Румынии найдены новые обломки «аналогичного российским» дронаРасследование продолжается
Президент Румынии Клаус Йоханнис проинформировал Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об обнаружении на территории страны новых фрагментов беспилотников. Эти фрагменты, сообщает президент, похожи на те, что «используются российской армией».
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Он назвал это «абсолютно неприемлемым нарушением суверенного воздушного пространства Румынии, государства-союзника по НАТО, с реальными рисками для безопасности румынских граждан в этом районе».
Йоханнис провел телефонный разговор со Столтенбергом, проинформировав его о находке. В ответ Генеральный секретарь НАТО выразил полную поддержку Румынии, примером чего стало недавнее решение США направить истребители F-16 для защиты румынского воздушного пространства.
Ранее стало известно, российские военные инженеры изучают технику и мины НАТО, учатся их обезвреживать. Об этом сообщил замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.