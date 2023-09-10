В Румынии найдены новые обломки «аналогичного российским» дрона

Он назвал это «абсолютно неприемлемым нарушением суверенного воздушного пространства Румынии, государства-союзника по НАТО, с реальными рисками для безопасности румынских граждан в этом районе».

Йоханнис провел телефонный разговор со Столтенбергом, проинформировав его о находке. В ответ Генеральный секретарь НАТО выразил полную поддержку Румынии, примером чего стало недавнее решение США направить истребители F-16 для защиты румынского воздушного пространства.

Ранее стало известно, российские военные инженеры изучают технику и мины НАТО, учатся их обезвреживать. Об этом сообщил замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.