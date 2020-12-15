В русском подпольном интернете нашли слитые данные членов коммунистической партии Китая

В слитых файлах содержатся данные о партийной позиции людей, даты их рождения, национальный идентификационный номер и даже этническая принадлежность. Журналисты, благодаря утёкшей в даркнет информации, также узнали, что члены коммунистической партии Китая занимают посты во многих организациях по всему миру. Некоторые, например, связаны с фармацевтическими компаниями, которые разрабатывают вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Это, в частности, Pfizer. Есть члены компартии Китая и в крупнейшем банке Великобритании HSBC.

Ещё китайские коммунисты работают как старшие специалисты по политическим и государственным вопросам в 10 консульствах, в числе которых США, Великобритания и Австралия.