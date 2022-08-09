В русском языке одобрили новые правила пунктуации

Язык постоянно меняется. Его носители добавляют что-то новое, это закрепляется и в итоге обретает статус нормы (не во всех случаях). В новой научной статье лингвисты проанализировали случаи непривычной пунктуации при оформлении вводных слов и сочетаний. Учёные пояснили, что постановка тире (в некоторых случаях) и двоеточия (во всех случаях) после вводного слова — это отступление от пунктуационного стандарта. Например, «а ведь действительно: мужчин в России воспитывают женщины!».

В итоге исследователи выяснили, что это не новшество. Тире и двоеточия ставят разные авторы уже давно. Лингвисты допустили это как вариант нормы.