В Самаре впервые получили «невозможную» молекулу, предсказанную более века назад

В лаборатории учёные смогли зарегистрировать молекулу при формировании модельных космических льдов. Метантетраол проявляется при низких температурах (около -120°C) и воздействии высокоэнергетического ультрафиолетового излучения на смесь воды и углекислого газа в вакууме. Такие условия имитируют условия космоса, там молекула может образовываться естественным образом.

По словам младшего научного сотрудника Анатолия Николаева, вещества с углеродным каркасом и множеством гидроксильных групп широко применяются в промышленности как экологичные растворители и компоненты адгезивов. Метантетраол стал «предком» таких сложных соединений, ранее никогда не наблюдавшихся.

Учёные не только получили молекулу, но и выяснили, при каких условиях она стабилизируется.