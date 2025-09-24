Наука и технологии
Опубликовано 24 сентября 2025, 20:10
1 мин.

В Самаре впервые получили «невозможную» молекулу, предсказанную более века назад

C (OH)₄
Учёные Самарского университета совместно с коллегами из Китая и США впервые получили молекулу метантетраола (C (OH)₄), существование которой предсказывали ещё более 100 лет назад. До этого подтверждения её реального существования не было, так как классическая химия считала такую структуру крайне нестабильной — молекула должна была распадаться на воду и другие вещества.
В Самаре впервые получили «невозможную» молекулу, предсказанную более века назад

© Ferra.ru

В лаборатории учёные смогли зарегистрировать молекулу при формировании модельных космических льдов. Метантетраол проявляется при низких температурах (около -120°C) и воздействии высокоэнергетического ультрафиолетового излучения на смесь воды и углекислого газа в вакууме. Такие условия имитируют условия космоса, там молекула может образовываться естественным образом.

По словам младшего научного сотрудника Анатолия Николаева, вещества с углеродным каркасом и множеством гидроксильных групп широко применяются в промышленности как экологичные растворители и компоненты адгезивов. Метантетраол стал «предком» таких сложных соединений, ранее никогда не наблюдавшихся.

Учёные не только получили молекулу, но и выяснили, при каких условиях она стабилизируется.