В Самокате появится возможность заказать SIM-карту Билайна

Билайн и онлайн-ритейлер Самокат запустили совместный проект, который сделает покупку SIM-карты проще и быстрее. Теперь москвичи могут заказать SIM-карту Билайна прямо через приложение или сайт Самоката, а если оформить заказ до 19:00, то тариф доставят в тот же день в ближайший даркстор. Оттуда курьер привезёт карту пользователю в удобное время. Вскоре такая услуга станет доступна и жителям других крупных городов, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань.

Представитель Самоката рассказал, что компания расширяет ассортимент и теперь предлагает не только продукты, но и полезные вещи, например, гаджеты и одежду. По его словам, теперь к этому списку добавились SIM-карты Билайна, которые можно получить с доставкой по клику, что делает покупку ещё удобнее. Это помогает пользователям быстро получить нужное без лишних хлопот.

Кирилл Булгинов из Билайна отметил, что партнёрство с Самокатом — это не просто новая логистическая схема, а шанс выйти на одну из самых популярных цифровых платформ страны. Для компании важно упростить процесс подключения, чтобы пользователь мог оформить всё в пару кликов и получить SIM-карту прямо дома. Благодаря такому сотрудничеству, пользователи получают дополнительный способ подключиться к мобильной сети без посещения офисов связи.