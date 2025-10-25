В самолетах «Аэрофлота» начали показывать научное кино

Новую подборку фильмов создали в рамках Десятилетия науки и технологий совместно с Минобрнауки России. Есть альманах «16 способов изменить мир» состоит из коротких эпизодов о проектах ученых из Сколтеха. Например, эпизод «За красным шаром» рассказывает о тренажере с VR-очками, который помогает восстанавливать движение у пациентов после инсульта.

Серия «ФАНК» знакомит зрителей с последними достижениями в экологии, медицине и термоядерной энергетике. Один из эпизодов показывает, как с помощью нейростимуляторов ученые помогли человеку с болезнью Паркинсона исполнить мечту и станцевать на свадьбе дочери.

Фильм «Техпреды» рассказывает о молодых стартаперах: один разрабатывает гибридный турбореактивный двигатель для беспилотников, другая создает ПО для прогнозирования осложнений после операций на бронхах.