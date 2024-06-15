В самолетах Boeing нашли поддельные титановые детали

Опубликовано 15 июня 2024, 20:56
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В самолетах Boeing нашли поддельные титановые деталиНачато расследования
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование в отношении компании Boeing в связи с утверждениями о том, что в некоторых ее самолетах были установлены поддельные титановые детали.
Компания признала, что использовала компоненты, снабженные поддельной документацией, "подтверждающей" подлинность титана, что вызвало серьезные опасения по поводу пострадавших самолетов, включая модели Boeing 737 Max и 787 Dreamliner, а также Airbus A220.
Проблема, о которой впервые сообщила газета New York Times, подчеркивает потенциальные риски безопасности, связанные с использованием поддельных материалов в критически важных компонентах самолетов. Компания Spirit AeroSystems, ключевой поставщик Boeing, также проводит расследование.