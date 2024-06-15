Наука и технологии
Опубликовано 15 июня 2024, 20:56
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В самолетах Boeing нашли поддельные титановые детали

Начато расследования
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование в отношении компании Boeing в связи с утверждениями о том, что в некоторых ее самолетах были установлены поддельные титановые детали.
В самолетах Boeing нашли поддельные титановые детали
© Ferra

Компания признала, что использовала компоненты, снабженные поддельной документацией, "подтверждающей" подлинность титана, что вызвало серьезные опасения по поводу пострадавших самолетов, включая модели Boeing 737 Max и 787 Dreamliner, а также Airbus A220.

Проблема, о которой впервые сообщила газета New York Times, подчеркивает потенциальные риски безопасности, связанные с использованием поддельных материалов в критически важных компонентах самолетов. Компания Spirit AeroSystems, ключевой поставщик Boeing, также проводит расследование.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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