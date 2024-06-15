В самолетах Boeing нашли поддельные титановые детали

Компания признала, что использовала компоненты, снабженные поддельной документацией, "подтверждающей" подлинность титана, что вызвало серьезные опасения по поводу пострадавших самолетов, включая модели Boeing 737 Max и 787 Dreamliner, а также Airbus A220.

Проблема, о которой впервые сообщила газета New York Times, подчеркивает потенциальные риски безопасности, связанные с использованием поддельных материалов в критически важных компонентах самолетов. Компания Spirit AeroSystems, ключевой поставщик Boeing, также проводит расследование.