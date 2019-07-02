В самолётах появятся «умные» туалеты

Программа EcoDemonstrator стартовала в 2012 году. Boeing уже успела испытать 112 новых технологий для самолётов, предназначенных для перевозки пассажиров. Все тесты проходят на модифицированном лайнере 777 Freighter. Он также работает на экологичном двигателе.

Инженеры хотят проверить работу «умных» туалетов, которые будут сами регулировать температуру воздуха и влажность в кабине. Также они протестируют комплекс внешних камер, изображение с которых будут видеть пассажиры, и систему оповещения пилотов об изменении погодных условий.

Испытания запланированы на осень этого года.