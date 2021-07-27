В самом глубоком месте Земли нашли огромные вирусы

В число найденных вирусов были мимивирусы, которые обычно обитают в амёбах. В некоторых экспериментах эти гигантские вирусы могли вызывать повреждение тканей у млекопитающих, но пока нет доказательств того, что они могут причинить прямой вред человеку.

Недавно найденные вирусы находились в отложениях на глубине около 11 тысяч метров. Их популяция на дне впадины составила примерно 4% от всех вирусов.

Мимивирусы отличаются от других не только размером, но и сложным геномом. Для примера: геном коронавируса, который вызывает COVID-19, в 40 раз короче.

Пока учёные продолжают изучать находку.