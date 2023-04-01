В "самом лучшем аэропорту" мира произошел серьезный сбой

Автоматизированные системы прохождения иммиграционного контроля во всех терминалах были повреждены, что привело к длинным очередям и задержкам для пассажиров.

Управление иммиграции и контрольно-пропускных пунктов (ICA) рекомендовало пассажирам отложить несущественные поездки и ожидать задержек, так как они перенаправили их на ручные дорожки для прохождения иммиграционного контроля.

Согласно заявлению ICA, сбой был вызван "непредвиденной перегрузкой системы", возникшей в результате заранее запланированного обновления. Это затронуло все терминалы вылета и терминалы прибытия.