В Samsung пройдет крупнейшая забастовка из-за бонусов на фоне ИИ-бума

Опубликовано 16 мая 2026, 14:181 мин.
В Samsung пройдет крупнейшая забастовка из-за бонусов на фоне ИИ-бумаКонфликт затронул более 45 тысяч сотрудников
Рост спроса на решения для искусственного интеллекта (ИИ) усилил внутренний конфликт в Samsung Electronics. Более 45 тысяч сотрудников готовятся к 18-дневной забастовке с 21 мая на фоне спора о распределении бонусов между подразделениями компании, выпускающими разные типы чипов для ИИ, дата-центров, смартфонов и ноутбуков.
© Ferra.ru
Samsung предложила работникам направления памяти выплаты на уровне 607% годовой зарплаты. При этом сотрудники подразделений логических чипов и контрактного производства могут получить от 50% до 100%. Профсоюз выступил против такой схемы, указывая на риск ухода специалистов в другие компании, включая SK Hynix и Micron.
По данным Reuters, в подразделении логических чипов уже фиксируется сокращение кадров. Работники участвуют в выпуске компонентов для Nvidia и Tesla, включая базовые кристаллы для ИИ-чипов.
JPMorgan оценивает возможное снижение операционной прибыли Samsung в 14,08−20,79 млрд долларов. Потери выручки могут составить около 3 млрд долларов.