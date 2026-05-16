В Samsung пройдет крупнейшая забастовка из-за бонусов на фоне ИИ-бума

Samsung предложила работникам направления памяти выплаты на уровне 607% годовой зарплаты. При этом сотрудники подразделений логических чипов и контрактного производства могут получить от 50% до 100%. Профсоюз выступил против такой схемы, указывая на риск ухода специалистов в другие компании, включая SK Hynix и Micron.

По данным Reuters, в подразделении логических чипов уже фиксируется сокращение кадров. Работники участвуют в выпуске компонентов для Nvidia и Tesla, включая базовые кристаллы для ИИ-чипов.

JPMorgan оценивает возможное снижение операционной прибыли Samsung в 14,08−20,79 млрд долларов. Потери выручки могут составить около 3 млрд долларов.