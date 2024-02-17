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Наука и технологии
Опубликовано 17 февраля 2024, 18:58
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В Сан-Франциско решили обойти экологические экспертизы: эксперты недовольны

Все ради возрождения центра города
В центре Сан-Франциско, переживающем трудности, может произойти серьезная перестройка, если новый проект сенатора штата Скотта Винера станет законом. Предложение, SB1227, направлено на оживление района путем исключения большинства новых проектов недвижимости из Калифорнийского закона о качестве окружающей среды (CEQA) на десять лет. Это может ускорить развитие, но вызывает опасения по поводу защиты окружающей среды и возможных непредвиденных последствий.

В центре Сан-Франциско наблюдается избыток пустующих офисов, закрытых предприятий и проблем с общественной безопасностью. Это подстегнуло призывы к действиям по оживлению района и привлечению жителей и бизнеса обратно.

Законопроект Винера предлагает освободить большинство проектов в центре города от CEQA, знакового закона, требующего проведения исследований воздействия на окружающую среду. Это может значительно ускорить процесс утверждения проектов, что, возможно, привлечет новые проекты и поднимет экономику.

Проблемы? Обход CEQA вызывает опасения по поводу потенциального негативного воздействия на качество воздуха, шумовое загрязнение, пробки и другие экологические факторы. Критики утверждают, что жертвовать защитой окружающей среды ради краткосрочной экономической выгоды неприемлемо.

Критики также опасаются, что законопроект может привести к бесконтрольному развитию, джентрификации и вытеснению существующих жителей и предприятий. Они утверждают, что, сосредоточившись исключительно на привлечении крупных корпораций, можно пренебречь потребностями существующих сообществ.

Даже при ускоренном получении разрешений другие факторы, такие как высокая стоимость строительства и низкий спрос, все еще могут препятствовать реализации новых проектов. Крупные застройщики уже выразили сомнение в том, что в ближайшем будущем начнут реализацию крупных проектов.

В настоящее время законопроект находится на ранних стадиях разработки, и его тщательно изучают экологические группы, общественные организации и другие заинтересованные стороны.

Источник:sfchronicle
Автор:Максим Многословный
Теги:
#дом
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#экология
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#сша