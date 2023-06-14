В Сбербанке рассказали о популярной среди мошенников уловке

В Сбербанке рассказали о популярной среди мошенников уловкеОни отправляют фальшивые документы «сотрудника банка»
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил о необычной тактике, применяемой мошенниками в России. В интервью РИА Новости Кузнецов рассказал, что мошенники теперь рассылают людям через социальные сети фальшивые документы, в том числе поддельные удостоверения» сотрудников банка.
Чтобы сделать свой обман более убедительным, мошенники прибегают к отправке этих поддельных документов непосредственно клиентам через приложения для обмена сообщениями. Кузнецов привел один конкретный пример фальшивого «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка». Однако он уточнил, что это не совсем новая схема, а скорее вариация уже существующей мошеннической практики.
Эксперт посоветовал гражданам проявлять осторожность при получении документов или запросов на предоставление личной информации через социальные сети. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо проверить подлинность таких документов, обратившись непосредственно в банк или финансовое учреждение по их официальным каналам.