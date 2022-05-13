В Сбере рассказали об объявленной России кибервойне

Как объяснил Станислав Кузнецов, с момента начала специальной военной операции Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и регулярно фиксирует повышенную активность хакеров.

Одна из наиболее мощных была зафиксирована 6 мая, и ее мощность достигала более 400 Gbps, вредоносный трафик был сгенерирован ботнетом, состоящим из более чем 27 тыс устройств, отмечает зампредседателя правления. Он рассказал, что атака была успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банков.