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В Сбере рассказали об объявленной России кибервойне

И с какими силами компании приходится бороться
России, с момента начала спецоперации, объявлена кибервойна, считает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, компания с конца февраля находится под непрерывными кибератаками. Одна из наиболее мощных была зафиксирована 6 мая.
В Сбере рассказали об объявленной России кибервойне

Как объяснил Станислав Кузнецов, с момента начала специальной военной операции Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и регулярно фиксирует повышенную активность хакеров.

Одна из наиболее мощных была зафиксирована 6 мая, и ее мощность достигала более 400 Gbps, вредоносный трафик был сгенерирован ботнетом, состоящим из более чем 27 тыс устройств, отмечает зампредседателя правления. Он рассказал, что атака была успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банков.

Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов
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