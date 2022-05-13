В Сбере рассказали об объявленной России кибервойне

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В Сбере рассказали об объявленной России кибервойнеИ с какими силами компании приходится бороться
России, с момента начала спецоперации, объявлена кибервойна, считает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, компания с конца февраля находится под непрерывными кибератаками. Одна из наиболее мощных была зафиксирована 6 мая.
Как объяснил Станислав Кузнецов, с момента начала специальной военной операции Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и регулярно фиксирует повышенную активность хакеров.
Одна из наиболее мощных была зафиксирована 6 мая, и ее мощность достигала более 400 Gbps, вредоносный трафик был сгенерирован ботнетом, состоящим из более чем 27 тыс устройств, отмечает зампредседателя правления. Он рассказал, что атака была успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банков.
Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек
Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов