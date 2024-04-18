В Сенате США Boeing обвинили в «смертельных» умолчаниях ради прибыли

Слушания в Постоянном подкомитете по расследованиям Сената нарисовали тревожную картину компании, предположительно готовой срезать углы, подавлять инакомыслие и потенциально скрывать доказательства дефектов производственной практики.

Сэм Салехпур, инженер по качеству и разоблачитель компании Boeing, высказал серьезные опасения по поводу 787 Dreamliner. Он утверждает, что недостатки в производстве могут привести к катастрофическим проблемам уже в воздухе. Салехпур утверждает, что начальство подвергло его «гонениям» и даже угрозам за высказывание этих опасений.

Эдвард Пирсон, бывший менеджер Boeing, обвинил компанию в «преступном сокрытии информации», связанной с рейсом 1282 авиакомпании Alaska Airlines, когда у самолета Boeing произошло частичное разрушение корпуса. Пирсон утверждает, что компания Boeing скрыла важнейшие документы от ФБР и федеральных следователей.

Джо Джейкобсен, еще один разоблачитель и бывший сотрудник Boeing, возложил вину за сотни смертей на конструктивные недостатки моделей 737 MAX. Он утверждает, что руководители Boeing знают об этих проблемах, но ставят прибыль выше безопасности пассажиров.

Совокупность этих свидетельств рисует картину компании, для которой прибыль предпочтительнее безопасности, и системы регулирования, которая, возможно, не в состоянии привлечь ее к ответственности.