В Сербии показали зенитную установку для стрельбы российскими ракетами

Подвижность зенитной установки обеспечивает легкий внедорожник Zastava NTV. Машина оснащена системами навигации, радиостанцией и боекомплектами. Отмечается, что МТУ-4 позволяет поражать самолеты, вертолеты и беспилотники предполагаемого противника.



В материале источника подчеркнули схожесть сербской разработки с российской опорно-пусковой установкой «Джигит», которая получила уже две направляющих для установки зенитных ракет. «Джигит» позволяет вести залповый огонь ракетами комплексов «Игла» и «Игла-1».



Ранее, было перечислено вооружение, которым, предположительно, будут вооружать солдат будущего, и из России в том числе.