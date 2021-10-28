В Сербии показали зенитную установку для стрельбы российскими ракетами

В Сербии показали зенитную установку для стрельбы российскими ракетамиИ которая схожа с российскими аналогами
Установка может одновременно использовать все четыре направляющих с зенитными ракетами. Прицельный комплекс с тепловизионным каналом позволяет обнаруживать цели в любое время суток. Также МТУ-4 оснастили комплексом, который позволяет распознавать принадлежность летательного аппарата.
Подвижность зенитной установки обеспечивает легкий внедорожник Zastava NTV. Машина оснащена системами навигации, радиостанцией и боекомплектами. Отмечается, что МТУ-4 позволяет поражать самолеты, вертолеты и беспилотники предполагаемого противника.
В материале источника подчеркнули схожесть сербской разработки с российской опорно-пусковой установкой «Джигит», которая получила уже две направляющих для установки зенитных ракет. «Джигит» позволяет вести залповый огонь ракетами комплексов «Игла» и «Игла-1».
Ранее, было перечислено вооружение, которым, предположительно, будут вооружать солдат будущего, и из России в том числе.