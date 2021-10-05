В сердце американца нашли кусочек цемента

Как рассказали авторы статьи, в больницу попал 56-летний мужчина, который жаловался на боль в груди в течение двух дней до госпитализации. У него также было затруднено дыхание.

Оказалось, что мужчине сделали операцию на позвоночнике за неделю до инцидента. У него был сломан позвонок, поэтому пациенту провели кифопластику. Во время этой медицинской процедуры специалисты вводят специальный цемент в область поражённого позвонка путём инъекции.

Выяснилось, что кусок цемента попал в сердце мужчины через кровоток. К счастью, инородный предмет у пациента извлекли. Операция на сердце не нанесла ему дополнительных повреждений, и мужчина пошёл на поправку.