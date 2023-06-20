В сервисе доставки InDrive.Курьеры может появиться доставка при помощи лошадей

Таким образом компания хочет обеспечить малый и средний бизнес дополнительными клиентами, а жителей этих мест — товарами первой необходимости.

Представители бренда уточнили, что конная доставка — это лишь дополнительный способ, который не заменит существующие успешные методы. Его будут использовать в труднодоступных местах, где это необходимо.

Напомним, что InDrive привлекла значительные инвестиции в 2021 году и стала «единорогом» с оценкой в $1,23 млрд. Большая часть её бизнеса сосредоточена в Латинской Америке, особенно в Мексике, Бразилии и Колумбии.

Весной 2022 года доля России в общем объёме поездок InDrive составляла 7%.