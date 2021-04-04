В сеть из-за утечки Facebook попал телефон основателя Марка Цукерберга

Как сообщали ранее СМИ, на хакерском форуме бесплатно распространяли личные данные более 553 млн пользователей Facebook. В слитой базе данных была информация о людях из 100 стран, в том числе из России.

Газета New York Post утверждает, что в сети оказался и номер телефона Цукерберга. На утечку данных основателя Facebook обратил внимание один из пользователей Twitter.

«Раз журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему (прим. Цукербергу) на попавший в сеть номер?», — с иронией отметил пользователь.