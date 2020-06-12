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В сеть попало видео хамского обращения сотрудницы салона МегаФон с клиенткой

Девушка раздражённо отвечала пенсионерке и посоветовала ей уйти к другому оператору
В сеть попало видео хамского обращения сотрудницы салона МегаФон с клиенткой. Подробно об инциденте, случившемся несколько дней назад, рассказало издание «Подъём».

По видео понятно, что в салон обратилась пенсионерка с претензией по поводу услуг компании. Клиентка спросила, почему она не могла поменять тариф. Уже раздражённая к моменту записи видео сотрудница в грубой форме ответила, что не знает. Пенсионерка продолжила возмущаться, обвиняя МегаФон, на что сотрудница посоветовала ей перейти к другому оператору.

Авторство: «Подъём»

«Мы считаем такое поведение недопустимым. Наш приоритет — слышать клиента и понимать его потребности. Этот сотрудник больше не работает в компании», — сообщил журналистам гендиректор МегаФон Ритейл.

Напомним, в прошлом году в сети разгорелся скандал по поводу роликов, записанных сотрудниками минского салона «Связной» на смартфон Xiaomi. На видео молодые люди посоветовали не покупать устройства компании.

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