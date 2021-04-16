В сеть слили базу данных собиравшихся на митинг россиян

Речь идёт о митинге в поддержку Алексея Навального*. На специальном сайте предлагалось нажать на кнопку «Я выйду на митинг» и оставить свои данные. Целью было — собрать 500 тысяч «подписей».

Неизвестные заполучили доступ к адресам электронной почты, которые оставляли на сайте. Хакеры разослали пользователям письма, в которых указали, что могут узнать по email-адресам имена, телефоны и реальные адреса. Также неизвестные пообещали продать базу рекламным компаниям.

В файле содержится около 530 тысяч строк с почтовыми адресами, временем регистрации и её подтверждения. Хакеры утверждают, что 70% почтовых адресов были оставлены ботами.

Подлинность базы подтвердили сторонники оппозиционера. Они используют сервис mailgun.com для работы «с большим количеством электронных почт».

*по требованию Роскомнадзора указываем, что Навальный является учредителем ФБК, а фонд признан в России «иностранным агентом»