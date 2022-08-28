В сеть слили данные 44 млн пользователей российского онлайн-кинотеатра

Сообщается, что объём данных превышает 70 ГБ. В базе содержатся имена и фамилии, адреса электронных почт (7,4 млн уникальных адресов), хешированные пароли, IP-адреса, даты начала и окончания подписки, последнего входа (с 19 сентября 2017 года по 22 сентября 2021-го). Известно, что данные принадлежат 24,6 млн пользователей из России, 2,3 млн из Казахстана, 2,1 млн из Китая, 1,7 млн из Украины.

Специалисты проверили случайные записи через функцию восстановления пароля на сайте Start. Использованные логины электронных почт оказались действительными.