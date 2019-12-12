В сеть «слили» фотографии новой американской пушки

Артиллерийское орудие создаётся в рамках проекта Extended Range Cannon Artillery (ERCA). Оно имеет увеличенные радиус поражения и скорость огня. Кроме того, в отличие от предшественников, установка получит ракеты XM1113 и удлинённую пушку калибра 58 мм. Благодаря последней дальность действия орудия вырастет с 38 километров до как минимум 70 километров.

Военные также надеются, что установка с помощью улучшенных боеприпасов сможет поражать цели вообще на расстоянии до 100 километров. В этом ей может помочь и новая система управления огнём. Помимо этого орудие имеет шансы получить автозагрузчик боеприпасов. Из-за этого скорострельность вырастет до 10 выстрелов в минуту.