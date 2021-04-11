В сеть слили имена и фото миллиона пользователей модной соцсети Clubhouse

Всего в базе размещены данные 1,3 млн пользователей Clubhouse. Это имена, ссылки на фотографии, информация об аккаунтах из других соцсетей и данные о тех, по чьему инвайту пользователь попал в соцсеть. Все данные были опубликованы бесплатно.

Эксперты предупредили, что мошенники могут использовать информацию для фишинговых атак и обмана по методам социальной инженерии. Также злоумышленники смогут применить данные для подбора паролей к аккаунтам.

Напомним, Clubhouse получила популярность в начале 2021 года. Эта социальная сеть позволяет общаться голосовыми сообщениями. Пока существует только iOS-клиент для Clubhouse.