В сеть слили новые изображения смарт-часов от Google

Наука и технологии
Сегодня в 13:56
1 мин.
В сеть слили новые изображения смарт-часов от GoogleИ новые подробности этих часов
Недавно были слиты рекламные изображения новых смарт-часов Google Pixel Watch. К тому же появились новые подробности их “начинки” и функционала.
По информации в источнике, умные часы получат эксклюзивные, для данного носимого устройства, функции. По слухам, часы получат Wear OS 3 и поддержку персонального помощника Google Assistant, который способен управляться голосовыми командами, а также выполнять поставленные задачи без подключения к Интернету. На данный момент, таким похвастаться могут лишь некоторые модели смартфонов Google Pixel.
Ранее, портал Android Authority опубликовал рейтинг лучших смартфонов. По мнению редакции издания, лучший смартфон по соотношению цены и качества — Google Pixel 6. Отмечается, что за $600, или 44,5 тысячи рублей, в этом смартфоне есть всё, что нужно большинству пользователей.
Источник: GSM arena