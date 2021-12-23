В сеть слили новые изображения смарт-часов от Google

По информации в источнике, умные часы получат эксклюзивные, для данного носимого устройства, функции. По слухам, часы получат Wear OS 3 и поддержку персонального помощника Google Assistant, который способен управляться голосовыми командами, а также выполнять поставленные задачи без подключения к Интернету. На данный момент, таким похвастаться могут лишь некоторые модели смартфонов Google Pixel.