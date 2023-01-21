В Сеть слили рендер первых часов на Snapdragon W5+

Инсайдер Kuba Wojciechowski поделился первым рендером TicWatch Pro 5. Предыдущая модель имела две заводные головки с правой стороны, в то время, как Mobvoi в TicWatch Pro 5 упростила дизайн, сделав устройство с одной заводной головкой, а там, где раньше были цифры по ободку экрана, в Ticwatch Pro 5 ободок текстурированный.