В сеть слили украинскую инструкцию к противотанковой ракете НАТО

Если из NLAW не стреляли, нужно убедиться, что к нему подключен блок питания. Затем надо положить изделие на правое плечо толстым концом вперёд так, чтобы выемка в мягком чёрном чехле оказалась слева вверху. Правой рукой надо взяться за ручку с кнопками и крутилками, а левой рукой откинуть вбок оптический прицел. Затем описывается сама стрельба.

Ранее Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет NLAW из своих арсеналов.