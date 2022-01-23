В сеть слили украинскую инструкцию к противотанковой ракете НАТО

Наука и технологии
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В сеть слили украинскую инструкцию к противотанковой ракете НАТОNLAW
В сети опубликовали украинскую методичку по использованию противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) NLAW.
Инструкция сделана максимально понятно и доступно, сопровождается фотографиями и подписями на-украинском. В ней сказано, что работа с изделием начинается с его осмотра. Военным предлагают проверить, не выпала ли круглая крышка и не пуста ли труба. Если это так, значит попался использованный ПТРК.
Если из NLAW не стреляли, нужно убедиться, что к нему подключен блок питания. Затем надо положить изделие на правое плечо толстым концом вперёд так, чтобы выемка в мягком чёрном чехле оказалась слева вверху. Правой рукой надо взяться за ручку с кнопками и крутилками, а левой рукой откинуть вбок оптический прицел. Затем описывается сама стрельба.
Ранее Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет NLAW из своих арсеналов.
Источник: Российская газета