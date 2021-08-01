В Сеть утекла фотография экспортной версии истребителя Су-35

Наука и технологии
Сегодня в 20:37
В Сеть утекла фотография экспортной версии истребителя Су-35Официальной информации пока нет
В социальной сети Вконтакте появилось фото экспортных истребителей СУ-35, которые предназначены якобы для ВВС Египта. По крайней мере так сказано в единственной подписи к фото.
В последствии это фото и предположения, насколько сказанное может быть правдой, опубликовал , портал Topwar. Каких-либо официальных подтверждений или опровержений не было.
Отмечается, что если информация достоверна, то Египет станет второй страной, заключившей контракт с Россией на поставку этих многоцелевых истребителей. Также отмечается, что «сегодняшние» СУ-35 не первые машины, которые поставляются для ВВС Египта. Говорится о возможном сотрудничестве, которое длится с 2019 года.