Наука и технологии
Сегодня в 16:47
В сеть утекла информация о новых процессорах Apple
Для смартфонов и компьютеров
Новая утечка гласит, что Apple работает сразу над четырьмя системами на кристалле (SoC). Это значит, что мы скоро можем увидеть новые фирменные чипы компании в её продуктах.
Как утверждает источник, новые процессоры принадлежат двум разным семействам SoC — T6000x и T811x. Всего будет выпущено четыре чипа — T6000 и T6001, а также T6110 и T8112. Источник не упоминает, для чего предназначены эти процессоры.
Однако известно, что смартфоны и планшеты Apple базируются на чипах серии 8000. Поэтому можно предположить, что процессоры T811x создаются для будущих iPhone и iPad. Что касается чипов серии T6000x, то они могут стать основой компьютеров Mac, в том числе Mac Pro Mini.