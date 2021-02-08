В сеть утекла информация о новых процессорах Apple

Как утверждает источник, новые процессоры принадлежат двум разным семействам SoC — T6000x и T811x. Всего будет выпущено четыре чипа — T6000 и T6001, а также T6110 и T8112. Источник не упоминает, для чего предназначены эти процессоры.

Однако известно, что смартфоны и планшеты Apple базируются на чипах серии 8000. Поэтому можно предположить, что процессоры T811x создаются для будущих iPhone и iPad. Что касается чипов серии T6000x, то они могут стать основой компьютеров Mac, в том числе Mac Pro Mini.