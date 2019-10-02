В сеть утекла налоговая информация десятков миллионов россиян

База данных находилась в незашифрованном виде в незащищённом кластере Elasticsearch на облачной платформе Amazon Web Services. Уже в мае 2018 года информация начала индексироваться поисковыми системами. 17 сентября специалисты обнаружили базу и обратились к её владельцу на Украине. 20 сентября доступ к базе закрыли.

Специалисты говорят, что если эти данные оказались у злоумышленников, то их могут использовать для фишинговых атак, кражи средств или получения доступа к другой персональной информации.

В Минкомсвязи журналистам рассказали, что утечек со стороны ведомства не было. Федеральная налоговая служба России и вовсе утверждает, что часть данных, указанных в базе, не собирается и не хранится. Поэтому в ФНС считают, что Comparitech занимается провокацией.