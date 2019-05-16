В сеть утекли данные о секретных российских спутниках

Об утечке сообщают «РИА Новости». Представители «Сатурна» уже подтвердили журналистам, что информация достоверна. Они рассказали, что утёкшие данные предназначались для внутренней конференции и не должны были выйти в публичное пространство.

В частности, информация была взята из презентации компании. «Сатурн» — разработчик солнечных батарей и аккумуляторов для российских космических аппаратов. Входит в список стратегических предприятий России и связан с «Роскосмосом».

Рассекреченные данные включают в себя названия спутников, их количество, названия предприятий-разработчиков и сроки запусков аппаратов. Представители «Сатурна» пообещали применить соответствующие меры по отношению к тому, кто опубликовал конфиденциальную информацию в сети.