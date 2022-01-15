В сеть утекли данные об оснащении польских войск

Сообщается, что в слитой базе данных было 1,75 млн записей. Как пишет «Военное обозрение», там перечислялось почти всё: от записных книжек до истребителей F-16. Упоминаются изделия, приобретённые Польшей у Германии, Израиля и США. Что интересно, в базе данных мог быть указан не только перечень имущества, но и состояние материальной части на сентябрь 2021 года.

В Польше утверждают, что публикация этих сведений не опасна для безопасности государства. Однако сейчас идёт поиск военнослужащего, слившего информацию. Он передал её на незащищённый сервер.