В сеть утекли данные пользователей «Туту.ру»

Слитый файл называется TutuBusorders. Вероятнее всего, в нём содержатся данные покупателей билетов на автобус. В файле насчитывается 2 627 166 строк. Среди данных: имена и фамилии, мобильные телефоны и адреса электронной почты.

Отмечается, что базу опубликовал тот же «источник», который слил данные образовательного портала GeekBrains, «Школы управления Сколково» и сервиса Delivery Club.

Разработчики уже проанализировали файл и пришли к выводу, что в нём содержатся данные о заказах билетов на автобусы за последние два месяца и единичных бронях за пределами этого периода. Говорят, что база составляет менее 1% от общего объёма заказов.

В «Туту.ру» заявили, что после 24 февраля сервис постоянно сталкивается с DDoS-атаками.