В сеть утекли дизайн и характеристики умного кольца Samsung Galaxy Ring

В рамках этой информации стали известны технические характеристики и внешний вид новинки. Так, девайс будет доступен в восьми разных размерах, каждому из которых присвоен уникальный номер.

На фотографиях был представлен базовый вариант устройства под названием SM-Q503. Судя по всему, гаджет будет предлагаться с различным объемом аккумулятора: 17, 18.5 и 22.5 мАч в зависимости от размера устройства.

Подключение к внешним девайсам будет осуществляться посредством протокола Bluetooth LE, что обещает обеспечить низкое энергопотребление и стабильное соединение.

Зарядка умного кольца будет производиться с помощью специальной беспроводной док-станции. Это удобно и практично.

Ожидается, что новинка Samsung получит множество разных сенсоров для отслеживания здоровья и активности пользователя. В том числе датчик сердечного ритма и шагомер.

Официальная презентация умного устройства запланирована на предстоящем мероприятии Unpacked, где компания Samsung также представит новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6.