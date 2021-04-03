В сеть утекли личные данные более 500 млн пользователей Facebook

Если быть точнее, в сеть утекли телефонные номера, Facebook ID, полные имена, местоположение, даты рождения и электронные почтовые адреса. Журналисты проверили данные, сопоставив номера телефонов известных им пользователей Facebook с идентификаторами. Утечка оказалась не ложной. Эксперты говорят, что злоумышленники могут использовать эти данные для взлома или мошенничества.

Это не первый раз, когда Facebook допускает утечку пользовательской информации. Наиболее громкой историей, связанной с этим, был скандал с Cambridge Analytica. Эта компания смогла собрать личные данные пользователей Facebook, чтобы оказать влияние на их политические предпочтения.