Наука и технологии
Сегодня в 19:39
В сеть утекли личные данные более 500 млн пользователей Facebook
Это может стать одной из крупнейших утечек компании
Телефонные номера и личные данные более 553 млн пользователей Facebook утекли в сеть. Они были опубликованы на хакерском форуме и распространялись бесплатно. В базе данных были пользователи как минимум из 100 стран. Из России — около 10 млн.
Если быть точнее, в сеть утекли телефонные номера, Facebook ID, полные имена, местоположение, даты рождения и электронные почтовые адреса. Журналисты проверили данные, сопоставив номера телефонов известных им пользователей Facebook с идентификаторами. Утечка оказалась не ложной. Эксперты говорят, что злоумышленники могут использовать эти данные для взлома или мошенничества.
Это не первый раз, когда Facebook допускает утечку пользовательской информации. Наиболее громкой историей, связанной с этим, был скандал с Cambridge Analytica. Эта компания смогла собрать личные данные пользователей Facebook, чтобы оказать влияние на их политические предпочтения.