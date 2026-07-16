В сеть утекли официальные рендеры Pixel Watch 5

Судя по утечке, дизайн часов практически не изменился по сравнению с предыдущей моделью Pixel Watch 4. Сохранились характерные черты: изогнутое стекло, фирменные крепления для ремешков и боковые контакты для зарядки.

Новинка будет доступна в двух размерах корпуса, 41 мм и 45 мм. Каждая модель предлагается в двух версиях: только с Wi-Fi или с поддержкой LTE.