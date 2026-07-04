Наука и технологии
Опубликовано 04 июля 2026, 17:10
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В Сеть утекли рендеры умных очков Samsung Galaxy Glasses со всех сторон

Похожи на очки Meta*
СМИ заполучили в свои руки короткое видео, которое показывает, как будут выглядеть и работать умные очки Samsung Galaxy Glasses.
В Сеть утекли рендеры умных очков Samsung Galaxy Glasses со всех сторон

© SammyGuru

По форме и способу управления очки напоминают модель Meta Ray-Ban*. Они имеют слегка глянцевую поверхность и классическую форму линз «Вайфарер». При этом выглядят они заметно тоньше решения экстремистской компании.

На правой дужке, возле виска, расположена сенсорная панель. Проведя по ней одним или двумя пальцами, можно регулировать громкость или переключать треки. А на верхней части этой же дужки есть кнопка для фото и видео. Одно нажатие — снимок, удержание — запись ролика. Во время съёмки загорается светодиод, чтобы окружающие знали, что их снимают. И ещё один светодиод внутри, чтобы видел сам владелец.

© SammyGuru

Очки будут хорошо работать с любыми устройствами на Android, но «самый удобный опыт» обещают с телефонами Samsung.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:9to5google
Автор:Максим Многословный
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