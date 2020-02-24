В сеть утекли тысячи приватных чатов WhatsApp

Журналист Джордан Уилдон (Jordan Wildon) обнаружил, что функция «Пригласить в групповую ссылку» («Invite to Group link») позволяет Google индексировать групповые чаты в мессенджере. Таким образом они становятся доступными в общем поиске в сети. Всего сообщается о 470 тысячах ссылок, включая те, что ведут на закрытые группы.

Журналисты смогли найти такие чаты по запросам в Google. В частности, они смогли присоединиться к группе, предназначенной для негосударственных организаций, аккредитованных ООН. В итоге журналистам удалось получить доступ к списку всех участников чата и их телефонным номерам.