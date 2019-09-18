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В сеть утекли все осенние новинки Huawei за день до презентации

Теперь мы знаем, что компания покажет помимо Mate 30
За последние недели в сети появилось по-настоящему много утечек о флагманском смартфоне Huawei — Mate 30. Поэтому компания уже не сможет нас сильно удивить на завтрашней официальной презентации. Однако, помимо смартфона, Huawei должна показать и другие новинки. И вот незадача — сюрпризом они тоже не станут.

Ресурс Android Headlines опубликовал то, что назвал «полным списком анонсов» для завтрашней презентации Huawei. Если верить этому сообщению, компания покажет «умные» часы Watch GT 2, новый фитнес-браслет и телевизор. Кроме того, состоится глобальный релиз Android-планшета MediaPad M6.

По сведениям источника, Huawei Watch GT 2 будут представлены в двух версиях с различными размерами AMOLED-экранов: с диагональю 1,2 дюйма и 1,39 дюйма. Работать часы будут на чипсете A1, который компания показала во время выставки IFA 2019.

Новый фитнес-браслет же будет оснащён датчиками движения, GPS, давления воздуха, а также сенсором для фиксации сердечных сокращений. Телевизор от Huawei, скорее всего, будет работать на собственной операционной системе Harmony, как и Honor Vision. По поводу размера экрана устройства пока ничего не ясно. А вот планшет MediaPad M6 имеет 10,8-дюймовый дисплей.

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