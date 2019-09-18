В сеть утекли все осенние новинки Huawei за день до презентации

Ресурс Android Headlines опубликовал то, что назвал «полным списком анонсов» для завтрашней презентации Huawei. Если верить этому сообщению, компания покажет «умные» часы Watch GT 2, новый фитнес-браслет и телевизор. Кроме того, состоится глобальный релиз Android-планшета MediaPad M6.

По сведениям источника, Huawei Watch GT 2 будут представлены в двух версиях с различными размерами AMOLED-экранов: с диагональю 1,2 дюйма и 1,39 дюйма. Работать часы будут на чипсете A1, который компания показала во время выставки IFA 2019.

Новый фитнес-браслет же будет оснащён датчиками движения, GPS, давления воздуха, а также сенсором для фиксации сердечных сокращений. Телевизор от Huawei, скорее всего, будет работать на собственной операционной системе Harmony, как и Honor Vision. По поводу размера экрана устройства пока ничего не ясно. А вот планшет MediaPad M6 имеет 10,8-дюймовый дисплей.