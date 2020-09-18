Наука и технологии
Сегодня 16:41
В сеть утекло видео с первой беспроводной зарядной станцией Apple
Но она будет мини
В прошлом году Apple заявила, что отказалась от проекта коврика AirPower для беспроводной зарядки. Теперь же источники утверждают, что компания всё-таки работает над парой таких станций, и одна из них засветилась на видео в сети.
Как утверждают источники, на видео запечатлена беспроводная зарядка Apple. Она меньше, чем подобные устройства от других компаний.
Скорее всего, на видео попал прототип коммерческой зарядки под условным названием AirPower Mini. Также ходят слухи, что Apple планирует оснастить грядущие iPhone 12 внутренним магнитом для совместимости с зарядкой. Отмечается, что эта особенность будет учтена в чехлах для смартфонов.
Ранее аналитики сообщали, что Apple создаёт упрощённую зарядную станцию, так как не смогла реализовать изначальную задумку, которая была мощнее.