В сеть утекло видео с первой беспроводной зарядной станцией Apple

Скорее всего, на видео попал прототип коммерческой зарядки под условным названием AirPower Mini. Также ходят слухи, что Apple планирует оснастить грядущие iPhone 12 внутренним магнитом для совместимости с зарядкой. Отмечается, что эта особенность будет учтена в чехлах для смартфонов.

Ранее аналитики сообщали, что Apple создаёт упрощённую зарядную станцию, так как не смогла реализовать изначальную задумку, которая была мощнее.