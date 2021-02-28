Наука и технологии
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В сети набирают популярность неотличимые от правды deepfake-видео с Томом Крузом
Пожалуй, это одни из самых реалистичных подобных роликов
В соцсети TikTok появился аккаунт DeepTomCruise, на котором публикуются неотличимые от правды deepfake-видео с Томом Крузом. Ролики сразу же начали набирать популярность за счет своей реалистичности.
В самих видео мужчина занимается непринужденными вещами - рассказывает о встрече с Михаилом Горбачевым, играет в гольф и показывает фокусы. При этом он очень правдоподобно изображает Тома Круза, что вкупе с работой нейросети создает впечатление, что в роликах действительно снимается знаменитый актер. Можно отметить, что это один из самых реалистичных deepfake-видео.
Ранее с помощью технологии deepfake был создан ролик, в котором из Харрисона Форда, актера “Звездных войн”, сделали Джеймса Бонда. Посмотреть результат можно по этой ссылке.