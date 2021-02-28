В сети набирают популярность неотличимые от правды deepfake-видео с Томом Крузом

В самих видео мужчина занимается непринужденными вещами - рассказывает о встрече с Михаилом Горбачевым, играет в гольф и показывает фокусы. При этом он очень правдоподобно изображает Тома Круза, что вкупе с работой нейросети создает впечатление, что в роликах действительно снимается знаменитый актер. Можно отметить, что это один из самых реалистичных deepfake-видео.