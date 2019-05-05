В сети найдены данные тотальной слежки за жителями Китая

Как сообщает эксперт по кибербезопасности, к базе данных мог получить доступ кто угодно. При этом, в ней содержатся имена людей, информация о национальности и принадлежности к этническим группам, номера идентификационных документов (ID), возраст, пол и «социальный рейтинг». У некоторых фамилий даже стояли пометки «наркозависимый» или «освобождённый из тюрьмы».

В целом, в базе хранится информация о жителях как минимум двух районов Пекина. По данным можно легко составить представление о повседневной жизни каждого человека. Данные собирала система мониторинга компьютеров и смартфонов, составленная из датчиков китайской компании Renzixing. Система также может получать IMEI и IMSI для того, чтобы установить личность владельца гаджета. Она сопоставляет эти сведения с результатами распознавания лиц при помощи камер в общественных местах.